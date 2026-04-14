A la découverte du patrimoine touristique et culturel d’Argy, Gare, Argy

A la découverte du patrimoine touristique et culturel d’Argy Samedi 27 juin, 10h00 Gare Indre

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

A la découverte du patrimoine touristique et culturel de la commune d’Argy dans l’Indre sur le Parcours des dames.

Circuit de 5 km de 10h à 12h. Départ de la gare, chapelle Saint Eutrope, Lavoir, Croix Saint Bruno, Château (extérieurs depuis la grille), mairie et médiathèque, étang, retour à la gare via l’église. A la médiathèque, exposition sur l’écrivaine Raymonde Vincent, née à Villours (Argy), prix Femina en 1937 pour son roman Campagne.

Possibilité de restauration au Bistrot concept (réservation au 02 54 38 20 06) et de poursuite de la journée à Saint-Lactencin sur les pas de Raymonde Vincent (enterrée au cimetière communal), de Sarah Caryth, artiste saltimbanque dans les Années Folles, et des 10 autres femmes du Parcours des dames, voir programme Manoir des fauves.

Gare Argy Argy 36500 Indre Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 67 19 74 14 »}]

Balade culturelle sur une partie du Parcours des dames balade culturelle patrimoine

Parcours des dames