Voyage en Irlande (sans prendre l’avion) Argy

Repas irlandais suivi d’un concert de musiques irlandaises et celtiques.
Pour le ragoût, une option poulet est possible pour les personnes qui n’aiment pas le mouton. 45 .
22 Route de Pellevoisin Argy 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 41 36 24 02 remi.niquet@wanadoo.fr
English :
Irish meal followed by a concert of Irish and Celtic music.
