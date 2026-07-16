Informations pratiques

Concert Piano-voix « C’est une fille! » de Natasha Bezriche . Dimanche 20 septembre, 16h30 Musée Le Prieuré Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, le Prieuré vous propose un concert sensible et poétique de Natasha Bezriche et son pianiste autour de portraits de femmes :

‘‘C’est une Fille !’’ , est un spectacle de chansons en hommage à quelques-unes de ces femmes qui n’ont pas voulu se taire.

Il est question de ces femmes qui luttent, qui aiment, qui souffrent ou qui espèrent, de ces femmes fatales, celles soumises, celles au foyer ou à l’usine, filles, mères, amantes ou militantes… Des chansons comme une toile de fond et qui retracent le vécu de l’histoire des femmes.

Musée Le Prieuré 3 rue de l’Eglise 6960 Salles-Arbuissonnas Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais 69460 Salles Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 07 31 94 https://www.agglo-villefranche.fr/le-cloitre-de-salles-arbuissonnas.html https://www.facebook.com/LePrieureBeaujolais;https://www.instagram.com/museeleprieure/ Le Prieuré est un élégant site fondé au Xème siècle sous l’autorité de l’abbé de Cluny. Pendant trois siècles, les moines clunisiens participent à l’édification des bâtiments religieux, parmi lesquels le cloître roman et l’église. En 1301, le village connaît un véritable essor suite à l’arrivée d’une communauté de bénédictines, élevées au XVIIIème siècle au range de Chanoinesses Comtesses. Entre vie religieuse et vie laïque, ces femmes de la haute noblesse ont laissé une trace indiscutable de leur passage dans le village.

Journées européennes du patrimoine

©NatashaBezriche