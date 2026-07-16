Visites guidées flashs du musée du Prieuré, Musée Le Prieuré, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais

Informations pratiques

Visites guidées flashs du musée du Prieuré 19 et 20 septembre Musée Le Prieuré Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Des moines clunisiens aux chanoinesses-comtesses, le Prieuré vous propose de parcourir mille ans d’histoire à travers des visites guidées !

Le musée est gratuit toute la durée des Journées européennes du patrimoine.

Parallèlement, pour les plus jeunes, des jeux en bois seront mis à disposition dans le cloître du musée.

14h, 15h, 16h, 17h – Accès libre

Musée Le Prieuré 3 rue de l’Eglise 6960 Salles-Arbuissonnas Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais 69460 Salles Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 07 31 94 https://www.agglo-villefranche.fr/le-cloitre-de-salles-arbuissonnas.html https://www.facebook.com/LePrieureBeaujolais;https://www.instagram.com/museeleprieure/ Le Prieuré est un élégant site fondé au Xème siècle sous l’autorité de l’abbé de Cluny. Pendant trois siècles, les moines clunisiens participent à l’édification des bâtiments religieux, parmi lesquels le cloître roman et l’église. En 1301, le village connaît un véritable essor suite à l’arrivée d’une communauté de bénédictines, élevées au XVIIIème siècle au range de Chanoinesses Comtesses. Entre vie religieuse et vie laïque, ces femmes de la haute noblesse ont laissé une trace indiscutable de leur passage dans le village.

Journées européennes du patrimoine

©Musée Le Prieuré