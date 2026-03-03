Concert Pieces Festives pour orgue et trompette

Eglise Barsac Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Frederic BLANC, organiste international et titulaire du grand orgue Cavaillé-Coll de l’Eglise Notre-Dame d’Auteuil à Paris et Nicolas PARDO trompetiste solo, membre de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, nous interpréteront une série d’oeuvres du XVIIe au XXIeme siécle et feront raisonner les voutes de la splendide Eglise de Barsac.

Frederic Blanc vous presentera son CD enregistré dans l’Eglise de Barsac sous l’impulsion de Renaissance de l’orgue de Bordeaux

Ce concert est organisé par l’association des Amis de l’Église de Barsac qui a la charge de la restauration du mobilier et des œuvres d’art du site classé.

Les profits du concert contribueront au programme de restauration 2026. .

Eglise Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 97 84 26 parias.jp@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Pieces Festives pour orgue et trompette

L’événement Concert Pieces Festives pour orgue et trompette Barsac a été mis à jour le 2026-02-28 par La Gironde du Sud