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Concert Pier Paul Berçaits Aussurucq

Concert Pier Paul Berçaits Aussurucq

Concert Pier Paul Berçaits Aussurucq mardi 22 décembre 2026.

Ville
64130 Aussurucq
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
mardi 22 décembre 2026
Fin
mardi 22 décembre 2026
Heure de début
17:30:00
Tarif

Aussurucq

Concert Pier Paul Berçaits

Aussurucq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-22 17:30:00
fin : 2026-12-22

Date(s) :
2026-12-22

Le détail de la programmation et les horaires de l’événement seront mis à jour dès réception des informations envoyées par l’organisateur.   .

Aussurucq 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37 

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English : Concert Pier Paul Berçaits

L’événement Concert Pier Paul Berçaits Aussurucq a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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