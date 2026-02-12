Concert Pierre-François Blanchard Trio Adèle Viret & Thomas Savy Le Petit Duc Aix-en-Provence

Concert Pierre-François Blanchard Trio Adèle Viret & Thomas Savy

Vendredi 6 mars 2026 à partir de 20h30. Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Début : 2026-03-06 20:30:00

Musique de chambre entre écriture et improvisation.

Pierre-François Blanchard arpente depuis vingt ans un paysage qui l’a conduit du classique au jazz, de la composition pour le théâtre à la chanson.



Après avoir accompagné la création de l’album #Puzzled sur la scène du Petit Duc en mars 2022, nommé aux Victoires Jazz et coup de cœur Académie Charles Cros en 2024, c’est une évidence pour nous de le retrouver autour d’un nouveau répertoire en cours de création, pour lequel il a décidé de continuer l’aventure avec Thomas Savy et d’inviter Adèle Viret au violoncelle pour un trio inédit. .

Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Chamber music between writing and improvisation.

