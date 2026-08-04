Concert Pil Kalon & Altavoz Café-Boutique l’Odyssée des 2 Ponts Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Bagnères-de-Bigorre

Concert Pil Kalon & Altavoz

Café-Boutique l’Odyssée des 2 Ponts BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Le mercredi 5 août à 19h, Pil Kalon et Altavoz font vibrer L’Odyssée des deux ponts, à Bagnères-de-Bigorre ! Un bal psychédélique transcontinental, de la tradition à la transe valse, cumbia, rock, maloya, bourrée bretonne… Une soirée pour danser.

Infos pratiques

Mercredi 5 août 2026, à 19h

L’Odyssée des deux ponts (bar), Bagnères-de-Bigorre

Pil Kalon (bal métissé) et Altavoz (musique à danser) bal psychédélique transcontinental

Buvette et restauration sur place .

Café-Boutique l’Odyssée des 2 Ponts BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 49 31 93 87

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English :

On Wednesday, August 5, at 7:00 p.m., Pil Kalon and Altavoz will rock L’Odyssée des deux ponts in Bagnères-de-Bigorre! A transcontinental psychedelic dance party, from tradition to trance: waltz, cumbia, rock, maloya, Breton bourrée… An evening for dancing.

L’événement Concert Pil Kalon & Altavoz Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-07-29 par Pôle du Tourmalet |CDT65