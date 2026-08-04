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Concert Pil Kalon & Altavoz Café-Boutique l’Odyssée des 2 Ponts Bagnères-de-Bigorre

mercredi 5 août 2026 · Café-Boutique l'Odyssée des 2 Ponts · Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Café-Boutique l'Odyssée des 2 Ponts
Adresse
BAGNERES-DE-BIGORRE
Ville
65200 Bagnères-de-Bigorre
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Bagnères-de-Bigorre

Concert Pil Kalon & Altavoz

Café-Boutique l’Odyssée des 2 Ponts BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Le mercredi 5 août à 19h, Pil Kalon et Altavoz font vibrer L’Odyssée des deux ponts, à Bagnères-de-Bigorre ! Un bal psychédélique transcontinental, de la tradition à la transe valse, cumbia, rock, maloya, bourrée bretonne… Une soirée pour danser.
Infos pratiques
Mercredi 5 août 2026, à 19h
L’Odyssée des deux ponts (bar), Bagnères-de-Bigorre
Pil Kalon (bal métissé) et Altavoz (musique à danser) bal psychédélique transcontinental
Buvette et restauration sur place   .

Café-Boutique l’Odyssée des 2 Ponts BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 49 31 93 87 

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English :

On Wednesday, August 5, at 7:00 p.m., Pil Kalon and Altavoz will rock L’Odyssée des deux ponts in Bagnères-de-Bigorre! A transcontinental psychedelic dance party, from tradition to trance: waltz, cumbia, rock, maloya, Breton bourrée… An evening for dancing.

L’événement Concert Pil Kalon & Altavoz Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-07-29 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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