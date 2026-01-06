Concert Poésie Zéro Krav Boca (Punk rock) La Loco Quimperlé

Concert Poésie Zéro Krav Boca (Punk rock)

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Début : 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03 03:00:00

2026-10-03

POÉSIE ZÉRO

C’est un Punk très en colère, (et stupide) accompagné de deux employés quasi musiciens bénévoles proches du licenciement à chaque concert. Le groupe a sorti huit albums plus ou moins Bleu (tous les clichés du punk y passent), un paquet de clips plus ou moins diffusés, et pour couronner le tout, le groupe fait tout pour que la Fédération Internationale de Poésie Zéro se propage sur toute la terre afin qu’il y ait des Poésie Zéro dans toutes les villes du monde et qu’ils arrêtent définitivement les concerts !!!

KRAV BOCA

Le show de la troupe Krav Boca sonne comme le récit d’une aventure unique rassemblant un public fidèle aux quatre coins de l’Europe. Plus de 400 concerts en totale autogestion ont donné naissance à un spectacle protéiforme, atypique et explosif !

Un rituel punk prenant vie sous les mots de rappeurs masqués et d’un trio guitare-batterie-mandoline, éclairé de performances pyrotechniques et d’acrobaties d’une voltigeuse aérienne.

Un live inclusif en forme de transe collective où les spectateurs deviennent acteurs !

“Vivre libre ou mourir”, le cri des Bérus résonne encore !!!

https://www.youtube.com/shorts/RFGXAEFcpPA?feature=share .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

