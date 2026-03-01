CONCERT POÉTIQUE CAFE PARISIEN Saulieu

CONCERT POÉTIQUE

CAFE PARISIEN 4 Rue du Marché Saulieu Côte-d’Or

Début : 2026-03-21 18:00:00

fin : 2026-03-21 19:00:00

À L’OCCASION DU PRINTEMPS DES POÊTES Samedi 21 mars 2026 de 18h à 19h chansons et poêmes en musique au son du Handpan et de la guitare avec le duo Celaym. .

