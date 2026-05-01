Concert Polyphonie sacrée Seuil
Concert Polyphonie sacrée Seuil dimanche 31 mai 2026.
Seuil
Concert Polyphonie sacrée
Eglise Seuil Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Concert organisé dans le cadre du Centenaire de l’église Notre-Dame de Seuil Polyphonie sacrée Purcell, Tallis, Lobo, Victoria, Lotti, Bruckner, Mendelssohn, Rheinberger Participation libre
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Eglise Seuil 08300 Ardennes Grand Est +33 7 69 42 37 62 ensemblevocaldebailly@gmail.com
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English :
Concert organized as part of the Centenary of Notre-Dame de Seuil Church Sacred polyphony: Purcell, Tallis, Lobo, Victoria, Lotti, Bruckner, Mendelssohn, Rheinberger Free admission
L’événement Concert Polyphonie sacrée Seuil a été mis à jour le 2026-05-06 par Ardennes Tourisme