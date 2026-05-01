Seuil

Concert Polyphonie sacrée

Eglise Seuil Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Concert organisé dans le cadre du Centenaire de l’église Notre-Dame de Seuil Polyphonie sacrée Purcell, Tallis, Lobo, Victoria, Lotti, Bruckner, Mendelssohn, Rheinberger Participation libre

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Eglise Seuil 08300 Ardennes Grand Est +33 7 69 42 37 62 ensemblevocaldebailly@gmail.com

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English :

Concert organized as part of the Centenary of Notre-Dame de Seuil Church Sacred polyphony: Purcell, Tallis, Lobo, Victoria, Lotti, Bruckner, Mendelssohn, Rheinberger Free admission

L’événement Concert Polyphonie sacrée Seuil a été mis à jour le 2026-05-06 par Ardennes Tourisme