Concert Polyphonies Médiévales Vars La Boixe
Concert Polyphonies Médiévales Vars La Boixe vendredi 31 juillet 2026.
La Boixe
Concert Polyphonies Médiévales
Vars Eglise Vars Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
.
Vars Eglise La Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 79 77 14
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English :
L’événement Concert Polyphonies Médiévales La Boixe a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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