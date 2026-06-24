Concert Polyphonies Médiévales Vars La Boixe

La Boixe

Concert Polyphonies Médiévales

Vars Eglise Vars Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

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Vars Eglise La Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 79 77 14

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English :

L’événement Concert Polyphonies Médiévales La Boixe a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente