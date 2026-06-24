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Concert Polyphonies Médiévales Vars La Boixe

Concert Polyphonies Médiévales Vars La Boixe vendredi 31 juillet 2026.

Lieu
Vars
Adresse
Eglise
Ville
16330 Vars
Département
Charente
Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Tarif
10 10 10

La Boixe

Concert Polyphonies Médiévales

Vars Eglise Vars Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

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Vars Eglise La Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 79 77 14 

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English :

L’événement Concert Polyphonies Médiévales La Boixe a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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