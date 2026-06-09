Open de Golf de Vars Vars samedi 1 août 2026.

Vars

Open de Golf de Vars

Vars Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Venez participer à l’Open de Vars les 1er et 2 août 2026 ay=u golf de Barcelonnette Pra Loup.

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Vars 05560 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 46 51 31 info@otvars.com

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English :

Come join us for the Vars Open on August 1 and 2, 2026, at the Barcelonnette-Pra Loup Golf Course.

L’événement Open de Golf de Vars Vars a été mis à jour le 2026-06-09 par Office du Tourisme de Vars