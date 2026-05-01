Concert Pont des Arts Eglise Anctoville-sur-Boscq
Concert Pont des Arts Eglise Anctoville-sur-Boscq vendredi 22 mai 2026.
Anctoville-sur-Boscq
Concert Pont des Arts
Eglise 1 Rue de l’Église Anctoville-sur-Boscq Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22 22:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Concert gratuit de Pont de Arts en DUO. .
Eglise 1 Rue de l’Église Anctoville-sur-Boscq 50400 Manche Normandie +33 6 09 20 19 19 b.blin@laperdriere.net
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English : Concert Pont des Arts
L’événement Concert Pont des Arts Anctoville-sur-Boscq a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Granville Terre et Mer