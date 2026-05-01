Concert Pont des Arts Eglise Anctoville-sur-Boscq

Anctoville-sur-Boscq

Concert Pont des Arts

Eglise 1 Rue de l’Église Anctoville-sur-Boscq Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Concert gratuit de Pont de Arts en DUO. .

Eglise 1 Rue de l’Église Anctoville-sur-Boscq 50400 Manche Normandie +33 6 09 20 19 19 b.blin@laperdriere.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Pont des Arts

L’événement Concert Pont des Arts Anctoville-sur-Boscq a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Granville Terre et Mer