Concert Pony Pony Run Run Casino Barrière Deauville Deauville

Informations pratiques

Deauville

Concert Pony Pony Run Run

Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-30 21:00:00

fin : 2027-01-30

Date(s) :

2027-01-30

Pony Pony Run Run signe aujourd’hui un retour aussi inattendu que furieusement excitant.

Pony Pony Run Run signe aujourd’hui un retour aussi inattendu que furieusement excitant.

Groupe majeur des années 2010, ils ont signé avec Hey You un tube générationnel, hymne pop électrisant devenu culte et véritable bande-son d’une époque.

Après dix ans d’absence, Pony Pony Run Run revient avec une énergie folle. Plus qu’un simple comeback, le groupe ouvre un nouveau chapitre nouveaux titres, hits emblématiques et un tout nouveau show au final explosif, pensé pour rallumer les foules. .

Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 31 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Pony Pony Run Run

Pony Pony Run Run are making a comeback today that is as unexpected as it is wildly exciting.

L’événement Concert Pony Pony Run Run Deauville a été mis à jour le 2026-08-13 par OT SPL Deauville