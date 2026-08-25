Rencontre-dédicace avec Alain Decker pour son roman Les fantômes de San Diego Place du Marché Deauville

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Deauville

Rencontre-dédicace avec Alain Decker pour son roman Les fantômes de San Diego

Place du Marché Librairie du Marché Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 11:00:00

fin : 2026-08-29 13:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Si certaines légendes ne meurent jamais, d’autres peuvent tuer… San Diego, Californie.

Un collectionneur de voitures anciennes est retrouvé mort dans son garage du quartier huppé de La Jolla, écrasé sous la Ford Mustang 1967 qu’il réparait. Tout pourrait laisser croire à un accident domestique…

Si certaines légendes ne meurent jamais, d’autres peuvent tuer…

San Diego, Californie.

Un collectionneur de voitures anciennes est retrouvé mort dans son garage du quartier huppé de La Jolla, écrasé sous la Ford Mustang 1967 qu’il réparait. Tout pourrait laisser croire à un accident domestique… Si ce n’est le visage du cadavre, dissimulé sous le masque du Fantôme de l’Opéra, la comédie musicale mythique. Spectacle qui, depuis sa création, déchaîne les passions à travers le monde, mais draine également son lot de drames et de tragédies.

Devenu un cold case, le dossier est confié au lieutenant Elvis Cochran, de la brigade criminelle de San Diego, récemment réintégré dans ses fonctions. Aidé de Sue Baker, sa compagne journaliste, il va faire face à une malédiction vieille d’un siècle. Avec, en toile de fond, une série de meurtres aussi mystérieux que fascinants. Des crimes qui semblent n’avoir qu’un seul et unique dénominateur commun, profondément enfoui dans les strates du temps.

De la Californie à Las Vegas en passant par Paris, saurez-vous remonter la piste pour découvrir qui se cache derrière le masque ? Et si les fantômes existaient vraiment ? .

Place du Marché Librairie du Marché Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 88 92 95

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English : Rencontre-dédicace avec Alain Decker pour son roman Les fantômes de San Diego

Whilst some legends never die, others can kill… San Diego, California.

A classic car collector is found dead in his garage in the upmarket neighbourhood of La Jolla, crushed beneath the 1967 Ford Mustang he was repairing. Everything would seem to point to a domestic accident…

L’événement Rencontre-dédicace avec Alain Decker pour son roman Les fantômes de San Diego Deauville a été mis à jour le 2026-08-21 par OT SPL Deauville