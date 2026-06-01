Concert POP avec Synapses Moulin de Chazeu Laizy
Concert POP avec Synapses Moulin de Chazeu Laizy vendredi 19 juin 2026.
Laizy
Concert POP avec Synapses
Moulin de Chazeu 1360 route de Chazeu Laizy Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19 22:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Les membres de l »Association T.RAC vous attendent nombreux pour bouger, danser, chanter avec nous et les musiciens de Synapses !
Laisser vous tenter. Ambiance garantie. Buvette à l’entracte. .
Moulin de Chazeu 1360 route de Chazeu Laizy 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 39 64 67
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English : Concert POP avec Synapses
L’événement Concert POP avec Synapses Laizy a été mis à jour le 2026-06-11 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)