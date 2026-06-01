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Concert POP avec Synapses Moulin de Chazeu Laizy

Concert POP avec Synapses Moulin de Chazeu Laizy vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Moulin de Chazeu

Adresse : 1360 route de Chazeu

Ville : 71190 Laizy

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Laizy

Concert POP avec Synapses

Moulin de Chazeu 1360 route de Chazeu Laizy Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :
2026-06-19

Les membres de l »Association T.RAC vous attendent nombreux pour bouger, danser, chanter avec nous et les musiciens de Synapses !
Laisser vous tenter. Ambiance garantie. Buvette à l’entracte.   .

Moulin de Chazeu 1360 route de Chazeu Laizy 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 39 64 67 

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English : Concert POP avec Synapses

L’événement Concert POP avec Synapses Laizy a été mis à jour le 2026-06-11 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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