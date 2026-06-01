Conférence par Thomas Ménard Histoire et Architecture de l’abbaye de Westminster Moulin de Chazeu Laizy mardi 16 juin 2026.

Laizy

Conférence par Thomas Ménard Histoire et Architecture de l’abbaye de Westminster

Moulin de Chazeu Lieu-dit Chazeu Laizy Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 18:00:00

fin : 2026-06-16 21:00:00

Date(s) :

2026-06-16

Situé au cœur de Londres, l’abbaye de Westminster est l’un des édifices incontournables de la capitale britannique, au même titre que son voisin, Big Ben.

Elle est le théâtre de tous les couronnements anglais depuis 1066 et abrite les sépultures de dizaines de monarques, poètes et scientifiques.

L’histoire de l’abbaye est marquée par des reconstructions successives qui reflètent l’évolution du pouvoir en Angleterre.

Une architecture gothique sous influence française : l’abbaye de Westminster se distingue par un mélange unique de rigueur française et de détails typiquement anglais. .

Moulin de Chazeu Lieu-dit Chazeu Laizy 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 39 64 67 trac.moulindechazeu@orange.fr

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English : Conférence par Thomas Ménard Histoire et Architecture de l’abbaye de Westminster

L’événement Conférence par Thomas Ménard Histoire et Architecture de l’abbaye de Westminster Laizy a été mis à jour le 2026-06-11 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)