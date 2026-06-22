Concert Pop Choeur’n Théâtre des Jacobins Dinan
Concert Pop Choeur’n Théâtre des Jacobins Dinan samedi 4 juillet 2026.
Dinan
Concert Pop Choeur’n
Théâtre des Jacobins Rue de l’Horloge Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05
Pop Chœur’n monte sur scène au théâtre des Jacobins de Dinan.
Depuis des mois, 100 choristes, guidés par le chef de chœur Loïc Perez, répètent pour vous offrir bien plus qu’un concert un vrai spectacle.
Des voix puissantes, de l’énergie, de l’émotion, des surprises… et cette petite étincelle qui fait toute la magie.
Pendant deux soirs, le Théâtre des Jacobins va vibrer au son de la pop, du partage et de la bonne humeur .
Théâtre des Jacobins Rue de l’Horloge Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Concert Pop Choeur’n Dinan a été mis à jour le 2026-06-22 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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