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La petite saison dans la prairie Rue du Quai Dinan

La petite saison dans la prairie Rue du Quai Dinan jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Rue du Quai

Adresse : Prairie sous le viaduc

Ville : 22100 Dinan

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Tarif :

Dinan

La petite saison dans la prairie

Rue du Quai Prairie sous le viaduc Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02

Guinguette éphémère au Port de Dinan

The Stankells
Dj Cup of Tea

Bar, restauration   .

Rue du Quai Prairie sous le viaduc Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement La petite saison dans la prairie Dinan a été mis à jour le 2026-06-11 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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