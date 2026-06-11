La petite saison dans la prairie Rue du Quai Dinan
La petite saison dans la prairie Rue du Quai Dinan jeudi 2 juillet 2026.
Dinan
La petite saison dans la prairie
Rue du Quai Prairie sous le viaduc Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Guinguette éphémère au Port de Dinan
The Stankells
Dj Cup of Tea
Bar, restauration .
Rue du Quai Prairie sous le viaduc Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement La petite saison dans la prairie Dinan a été mis à jour le 2026-06-11 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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