La petite saison dans la prairie Rue du Quai Dinan jeudi 2 juillet 2026.

Dinan

La petite saison dans la prairie

Rue du Quai Prairie sous le viaduc Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Guinguette éphémère au Port de Dinan

The Stankells

Dj Cup of Tea

Bar, restauration .

Rue du Quai Prairie sous le viaduc Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La petite saison dans la prairie Dinan a été mis à jour le 2026-06-11 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme