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Course des Garçons de Café Dinan

Course des Garçons de Café Dinan mercredi 17 juin 2026.

Adresse : Rue de la Cordonnerie

Ville : 22100 Dinan

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Tarif :

Dinan

Course des Garçons de Café

Rue de la Cordonnerie Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

Dossard à retirer à partir de 14h30 sur la place rue de la Cordonnerie
Ouvert à tous
Départ 15h30 Après la porte du Jerzual
Arrivée Rue de la Cordonnerie   .

Rue de la Cordonnerie Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 80 01 43 12 

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English :

L’événement Course des Garçons de Café Dinan a été mis à jour le 2026-05-27 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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