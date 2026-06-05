Course des Garçons de Café Dinan
Course des Garçons de Café Dinan mercredi 17 juin 2026.
Dinan
Course des Garçons de Café
Rue de la Cordonnerie Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Dossard à retirer à partir de 14h30 sur la place rue de la Cordonnerie
Ouvert à tous
Départ 15h30 Après la porte du Jerzual
Arrivée Rue de la Cordonnerie .
Rue de la Cordonnerie Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 80 01 43 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Course des Garçons de Café Dinan a été mis à jour le 2026-05-27 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
À voir aussi à Dinan (Côtes-d'Armor)
- Rendez-vous aux jardins de la sous-préfecture Sous-préfecture Dinan 5 juin 2026
- Rendez-vous aux jardins de la sous-préfecture, à Dinan, Jardins de la sous-préfecture – Dinan, Dinan 5 juin 2026
- Balade apéro à vélo accompagnée à la découverte de la Rance Port de Dinan Dinan 5 juin 2026
- Exposition Artifices Naturels Place d’Abstatt Dinan 6 juin 2026
- Concert comédies musicales et opérettes Réfectoire de l’Abbaye de Léhon Dinan 6 juin 2026