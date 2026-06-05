Dinan

Course des Garçons de Café

Rue de la Cordonnerie Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Dossard à retirer à partir de 14h30 sur la place rue de la Cordonnerie

Ouvert à tous

Départ 15h30 Après la porte du Jerzual

Arrivée Rue de la Cordonnerie .

Rue de la Cordonnerie Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 80 01 43 12

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English :

L’événement Course des Garçons de Café Dinan a été mis à jour le 2026-05-27 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme