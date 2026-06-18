Concert d’orgue Place Saint-Sauveur Dinan

Dinan

Concert d’orgue

Place Saint-Sauveur Basilique Saint-Sauveur Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 20:30:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Gaëtan Manchon trompette

Véronique Delarose orgue

Retour aux sources

Organisé par les Amis des Orgues de Dinan .

Place Saint-Sauveur Basilique Saint-Sauveur Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Concert d’orgue Dinan a été mis à jour le 2026-06-18 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme