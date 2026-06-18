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Concert d’orgue Place Saint-Sauveur Dinan

Concert d’orgue Place Saint-Sauveur Dinan mardi 28 juillet 2026.

Lieu : Place Saint-Sauveur

Adresse : Basilique Saint-Sauveur

Ville : 22100 Dinan

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Dinan

Concert d’orgue

Place Saint-Sauveur Basilique Saint-Sauveur Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:30:00
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

Gaëtan Manchon trompette
Véronique Delarose orgue

Retour aux sources

Organisé par les Amis des Orgues de Dinan   .

Place Saint-Sauveur Basilique Saint-Sauveur Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Concert d’orgue Dinan a été mis à jour le 2026-06-18 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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