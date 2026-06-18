Concert d’orgue Place Saint-Sauveur Dinan
Concert d’orgue Place Saint-Sauveur Dinan mardi 28 juillet 2026.
Dinan
Concert d’orgue
Place Saint-Sauveur Basilique Saint-Sauveur Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:30:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Gaëtan Manchon trompette
Véronique Delarose orgue
Retour aux sources
Organisé par les Amis des Orgues de Dinan .
Place Saint-Sauveur Basilique Saint-Sauveur Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Concert d’orgue Dinan a été mis à jour le 2026-06-18 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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