Les dimanches à Dinan Hat, mots, sphères… Place d’Abstatt Dinan

Dinan

Les dimanches à Dinan Hat, mots, sphères…

Place d’Abstatt Jardins de l’Abbaye Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 16:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Spectacle Hat, mots, sphères…

Compagnie Du bout des balles Production Diaphanes

Solo de jonglerie, danse, poésie et burlesque

En partenariat avec le Festival Renc’Arts .

Place d’Abstatt Jardins de l’Abbaye Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les dimanches à Dinan Hat, mots, sphères… Dinan a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme