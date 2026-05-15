Les dimanches à Dinan Hat, mots, sphères… Place d’Abstatt Dinan
Les dimanches à Dinan Hat, mots, sphères… Place d’Abstatt Dinan dimanche 26 juillet 2026.
Dinan
Les dimanches à Dinan Hat, mots, sphères…
Place d’Abstatt Jardins de l’Abbaye Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 16:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Spectacle Hat, mots, sphères…
Compagnie Du bout des balles Production Diaphanes
Solo de jonglerie, danse, poésie et burlesque
En partenariat avec le Festival Renc’Arts .
Place d’Abstatt Jardins de l’Abbaye Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 65
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English :
L’événement Les dimanches à Dinan Hat, mots, sphères… Dinan a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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