Les Mardis de la Fontaine Lato Lontano Quartier Fontaine des Eaux Dinan
Les Mardis de la Fontaine Lato Lontano Quartier Fontaine des Eaux Dinan mardi 28 juillet 2026.
Dinan
Les Mardis de la Fontaine Lato Lontano
Quartier Fontaine des Eaux Place Saint Jean Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 19:00:00
fin : 2026-07-28 21:30:00
Date(s) :
2026-07-28
Lato Lontano
Reflet d’une riche tradition familiale, du sud de l’Italie, Lato Lontano renouvelle la musique méditerranéenne en y ajoutant des touches armoricaines. De la Sicile à la Bretagne, ce combo pétillant vous propulse dans l’énergie du bal.
Le son de la mandoline, l’accordéon et les chansons vous emportent sur des mélodies enjouées et joyeuses ; les polkas, mazurkas et valses sont typiques de la péninsule, les tarentelles et les pizzicas se dansent aussi en cercle circassien tandis que Madonna delle Grazie vous propulse dans un tourbillon, une farandole effrénée.
1ère partie initiation à la tarentelle
Joueuse et espiègle, la tarentelle se pratique aussi en couple avec des aspects de parade amoureuse. C’est une danse virevoltante voire enivrante, qui s’évertue à chasser tous les maux. Christophe Perraudeau vous propose une initiation. Pour tous niveaux, vous apprendrez les pas de bases et leurs variantes, le port des bras, la tenue du corps. La pratique et le jeu se fera individuellement puis en couple.
Dans le cadre du dispositif Quartiers d’été, l’association La Tanière de la Louve organise un évènement intitulé Les Mardis de la Fontaine.
Buvette et restauration sur place. .
Quartier Fontaine des Eaux Place Saint Jean Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Les Mardis de la Fontaine Lato Lontano Dinan a été mis à jour le 2026-05-14 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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