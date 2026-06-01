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Foot en jeux Bibliothèque municipale Dinan

Foot en jeux Bibliothèque municipale Dinan vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque municipale

Adresse : 20 Rue Waldeck-Rousseau

Ville : 22100 Dinan

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif :

Dinan

Foot en jeux

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck-Rousseau Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Dans le cadre de la coupe du monde, venez découvrir plusieurs jeux autour du foot

– Initiation au Subbuteo (petit jeu d’adresse autour d’une partie de football)

– Jeu libre sur FC 25, à 2 ou à 4, sur Playstation 4

– Quelques quiz autour de l’équipe de France (son histoire et son équipe actuelle)

Salle du Fauteuil rouge et Esplanade de la fraternité si le temps le permet
A partir de 7 ans entrée libre et gratuite   .

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck-Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65 

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English :

L’événement Foot en jeux Dinan a été mis à jour le 2026-06-04 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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