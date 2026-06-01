Foot en jeux Bibliothèque municipale Dinan
Foot en jeux Bibliothèque municipale Dinan vendredi 19 juin 2026.
Dinan
Foot en jeux
Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck-Rousseau Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Dans le cadre de la coupe du monde, venez découvrir plusieurs jeux autour du foot
– Initiation au Subbuteo (petit jeu d’adresse autour d’une partie de football)
– Jeu libre sur FC 25, à 2 ou à 4, sur Playstation 4
– Quelques quiz autour de l’équipe de France (son histoire et son équipe actuelle)
Salle du Fauteuil rouge et Esplanade de la fraternité si le temps le permet
A partir de 7 ans entrée libre et gratuite .
Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck-Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65
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English :
L’événement Foot en jeux Dinan a été mis à jour le 2026-06-04 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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