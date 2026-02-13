Visite guidée Dinan, mille ans d’histoire Dinan Cap Fréhel Tourisme Dinan

Visite guidée Dinan, mille ans d’histoire

Dinan Cap Fréhel Tourisme 9 rue du château Dinan Côtes-d’Armor

Flânez dans le centre historique et découvrez la diversité des maisons à pans de bois (à encorbellement, à porche et à vitrine) ainsi que les beaux hôtels particuliers construits au XVIIe siècle par les familles locales fortunées. Découvrez la vie quotidienne à Dinan du Moyen-Âge à nos jours.

