Visite guidée Dinan, mille ans d’histoire Dinan Cap Fréhel Tourisme Dinan

Visite guidée Dinan, mille ans d'histoire
Dinan
Flânez dans le centre historique et découvrez la diversité des maisons à pans de bois (à encorbellement, à porche et à vitrine) ainsi que les beaux hôtels particuliers construits au XVIIe siècle par les familles locales fortunées. Découvrez la vie quotidienne à Dinan du Moyen-Âge à nos jours.
