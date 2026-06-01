Pulse Rue Victor Basch Dinan

Dinan

Pulse

Rue Victor Basch Le Kiosque Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Les élèves du dispositif Chœur et Orchestre à l’école des écoles Mosaïque et La Ruche (Dinan-Léhon) et les élèves CHAM (Classes à Horaires Aménagés Musique) du collège Roger-Vercel se partagent la scène du CREC de Dinan pour un concert de fin d’année en deux temps.

Retrouvez les élèves des écoles primaires à 18h, puis les collégiens à 20h. .

Rue Victor Basch Le Kiosque Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 06 04

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English :

L’événement Pulse Dinan a été mis à jour le 2026-06-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme