Pulse Rue Victor Basch Dinan
Pulse Rue Victor Basch Dinan vendredi 19 juin 2026.
Dinan
Pulse
Rue Victor Basch Le Kiosque Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Les élèves du dispositif Chœur et Orchestre à l’école des écoles Mosaïque et La Ruche (Dinan-Léhon) et les élèves CHAM (Classes à Horaires Aménagés Musique) du collège Roger-Vercel se partagent la scène du CREC de Dinan pour un concert de fin d’année en deux temps.
Retrouvez les élèves des écoles primaires à 18h, puis les collégiens à 20h. .
Rue Victor Basch Le Kiosque Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 06 04
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English :
L’événement Pulse Dinan a été mis à jour le 2026-06-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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