Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Pulse Rue Victor Basch Dinan

Pulse Rue Victor Basch Dinan vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Rue Victor Basch

Adresse : Le Kiosque

Ville : 22100 Dinan

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif :

Dinan

Pulse

Rue Victor Basch Le Kiosque Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Les élèves du dispositif Chœur et Orchestre à l’école des écoles Mosaïque et La Ruche (Dinan-Léhon) et les élèves CHAM (Classes à Horaires Aménagés Musique) du collège Roger-Vercel se partagent la scène du CREC de Dinan pour un concert de fin d’année en deux temps.

Retrouvez les élèves des écoles primaires à 18h, puis les collégiens à 20h.   .

Rue Victor Basch Le Kiosque Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 06 04 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Pulse Dinan a été mis à jour le 2026-06-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

À voir aussi à Dinan (Côtes-d'Armor)