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Exposition Sorgel Maison du Gouverneur Dinan

Exposition Sorgel Maison du Gouverneur Dinan vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Maison du Gouverneur

Adresse : 24 Rue du Petit Fort

Ville : 22100 Dinan

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Tarif :

Dinan

Exposition Sorgel

Maison du Gouverneur 24 Rue du Petit Fort Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-06-19

Sorgel

Peintre français né en 1952, a commencé à peindre en Hollande et depuis 1980, il a exposé et voyagé en Allemagne, Angleterre, Californie, Espagne, Grèce et Venise.
A son retour en France en 1992 il expose à la Galerie Chapon, et à la Galerie Judaique à Bordeaux, puis un petit retour à New-York à la Galerie French Connection, suivit de la Galerie Les Arcades au Moulleau et à la Galerie des Remparts à Bordeaux, puis au Musée de Sonneville de Gradignan et au Musée de Saint Emilion.

Il exprime une profonde créativité spirituelle pleine de joie et d’humour, que vous allez découvrir.   .

Maison du Gouverneur 24 Rue du Petit Fort Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 65 

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English :

L’événement Exposition Sorgel Dinan a été mis à jour le 2026-05-14 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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