Exposition Sorgel Maison du Gouverneur Dinan
Exposition Sorgel Maison du Gouverneur Dinan vendredi 19 juin 2026.
Dinan
Exposition Sorgel
Maison du Gouverneur 24 Rue du Petit Fort Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-06-19
Sorgel
Peintre français né en 1952, a commencé à peindre en Hollande et depuis 1980, il a exposé et voyagé en Allemagne, Angleterre, Californie, Espagne, Grèce et Venise.
A son retour en France en 1992 il expose à la Galerie Chapon, et à la Galerie Judaique à Bordeaux, puis un petit retour à New-York à la Galerie French Connection, suivit de la Galerie Les Arcades au Moulleau et à la Galerie des Remparts à Bordeaux, puis au Musée de Sonneville de Gradignan et au Musée de Saint Emilion.
Il exprime une profonde créativité spirituelle pleine de joie et d’humour, que vous allez découvrir. .
Maison du Gouverneur 24 Rue du Petit Fort Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 65
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English :
L’événement Exposition Sorgel Dinan a été mis à jour le 2026-05-14 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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