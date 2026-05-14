Exposition Sorgel Maison du Gouverneur Dinan

Dinan

Exposition Sorgel

Maison du Gouverneur 24 Rue du Petit Fort Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-06-19

Sorgel

Peintre français né en 1952, a commencé à peindre en Hollande et depuis 1980, il a exposé et voyagé en Allemagne, Angleterre, Californie, Espagne, Grèce et Venise.

A son retour en France en 1992 il expose à la Galerie Chapon, et à la Galerie Judaique à Bordeaux, puis un petit retour à New-York à la Galerie French Connection, suivit de la Galerie Les Arcades au Moulleau et à la Galerie des Remparts à Bordeaux, puis au Musée de Sonneville de Gradignan et au Musée de Saint Emilion.

Il exprime une profonde créativité spirituelle pleine de joie et d’humour, que vous allez découvrir. .

Maison du Gouverneur 24 Rue du Petit Fort Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 65

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English :

L’événement Exposition Sorgel Dinan a été mis à jour le 2026-05-14 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme