Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert pop-rock et tartes flambées Griesheim-sur-Souffel

Concert pop-rock et tartes flambées Griesheim-sur-Souffel

Concert pop-rock et tartes flambées Griesheim-sur-Souffel samedi 30 mai 2026.

Adresse : 13 route de Pfulgriesheim

Ville : 67370 Griesheim-sur-Souffel

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0

Griesheim-sur-Souffel

Concert pop-rock et tartes flambées

13 route de Pfulgriesheim Griesheim-sur-Souffel Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Soirée concert et tartes flambées au centre culturel de Dingsheim-Griesheim.
L’association HAPi vous propose une soirée musicale ! Ouverture des portes à 18h avec le début du concert, tartes flambées à 18h30 et sur place à 19h. Tombolas, jeux pour enfants…

Il est possible de pré-réserver vos tartes flambées via le QR Code disponible sur l’affiche. 0  .

13 route de Pfulgriesheim Griesheim-sur-Souffel 67370 Bas-Rhin Grand Est   asso.hapi@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert and tartes flambées at the Dingsheim-Griesheim cultural center.

L’événement Concert pop-rock et tartes flambées Griesheim-sur-Souffel a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg

À voir aussi à Griesheim-sur-Souffel (Bas-Rhin)