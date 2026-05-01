Concert pop-rock et tartes flambées Griesheim-sur-Souffel
Concert pop-rock et tartes flambées Griesheim-sur-Souffel samedi 30 mai 2026.
Griesheim-sur-Souffel
Concert pop-rock et tartes flambées
13 route de Pfulgriesheim Griesheim-sur-Souffel Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Soirée concert et tartes flambées au centre culturel de Dingsheim-Griesheim.
L’association HAPi vous propose une soirée musicale ! Ouverture des portes à 18h avec le début du concert, tartes flambées à 18h30 et sur place à 19h. Tombolas, jeux pour enfants…
Il est possible de pré-réserver vos tartes flambées via le QR Code disponible sur l’affiche. 0 .
13 route de Pfulgriesheim Griesheim-sur-Souffel 67370 Bas-Rhin Grand Est asso.hapi@gmail.com
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English :
Concert and tartes flambées at the Dingsheim-Griesheim cultural center.
L’événement Concert pop-rock et tartes flambées Griesheim-sur-Souffel a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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