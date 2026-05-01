Griesheim-sur-Souffel

Concert pop-rock et tartes flambées

13 route de Pfulgriesheim Griesheim-sur-Souffel Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Soirée concert et tartes flambées au centre culturel de Dingsheim-Griesheim.

L’association HAPi vous propose une soirée musicale ! Ouverture des portes à 18h avec le début du concert, tartes flambées à 18h30 et sur place à 19h. Tombolas, jeux pour enfants…

Il est possible de pré-réserver vos tartes flambées via le QR Code disponible sur l’affiche. 0 .

13 route de Pfulgriesheim Griesheim-sur-Souffel 67370 Bas-Rhin Grand Est asso.hapi@gmail.com

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English :

Concert and tartes flambées at the Dingsheim-Griesheim cultural center.

L’événement Concert pop-rock et tartes flambées Griesheim-sur-Souffel a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg