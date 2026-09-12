CONCERT POP-ROCK Plaine des Loutres Lairoux

Informations pratiques

Lairoux

CONCERT POP-ROCK

Plaine des Loutres Place de la Mairie Lairoux Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:30:00

fin : 2026-09-12 23:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Une soirée 100 % musique à Lairoux ! Fisheyes ouvrira le concert avec son rock aux influences Beatles, avant de laisser la scène à Come-Back et ses reprises pop-rock françaises et anglaises. Buvette et restauration sur place pour profiter pleinement de la soirée !

L’Amicale Laïque de Lairoux vous invite à son concert gratuit de rentrée pour une soirée musicale et conviviale.

La soirée débutera avec Fisheyes, groupe de rock aux influences Beatles, qui proposera un répertoire énergique aux sonorités rock.

Place ensuite à Come-Back, groupe de reprises pop-rock françaises et anglaises, pour poursuivre la soirée en musique et faire vibrer le public.

Buvette et restauration seront proposées sur place avec kebab et saucisse-frites. .

Plaine des Loutres Place de la Mairie Lairoux 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 73 16 18 84 amicalelairoux@hotmail.fr

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English :

An evening of 100% Lairoux music! Fisheyes will open the concert with their Beatles-influenced rock, before handing the stage over to Come-Back and their French and English pop-rock covers. Refreshments and food will be available on site so you can enjoy the evening to the fullest!

L’événement CONCERT POP-ROCK Lairoux a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud