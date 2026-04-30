Concert pop rock par Watts Up Estivales de Haute-Saintonge Place de la Mairie Montendre
Concert pop rock par Watts Up Estivales de Haute-Saintonge Place de la Mairie Montendre samedi 27 juin 2026.
Montendre
Concert pop rock par Watts Up Estivales de Haute-Saintonge
Place de la Mairie Commune de Chardes Montendre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Dans le cadre du festival Les Estivales de Haute-Saintonge 2026 . Le groupe Watts UP donnera son concert au square de Chardes à 20h30.
Tout public
.
Place de la Mairie Commune de Chardes Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 20 84 contact@haute-saintonge.org
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English :
As part of the Les Estivales de Haute-Saintonge 2026 festival. The band Watts UP will give a concert in the Square de Chardes at 8:30pm.
All audiences
L’événement Concert pop rock par Watts Up Estivales de Haute-Saintonge Montendre a été mis à jour le 2026-04-30 par CDC de Haute Saintonge
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