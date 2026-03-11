Concert Pop Rock The Rodgers Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Agen

Concert Pop Rock The Rodgers

Envie de vibrer au son du live et de passer une super soirée entre amis ? Ce vendredi, le Plancher des Vaches accueille The Rodgers pour un concert plein d’énergie et d’émotions. Au programme Musique live Ambiance chaleureuse et conviviale Un bon moment à partager autour d’un verre ou d’un bon plat. Installez-vous, laissez-vous porter par la musique et profitez de la soirée. .

Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Le plancher des vaches Bistrot Pub Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15 2cdirection@gmail.com

English : Concert Pop Rock The Rodgers

Feel like rocking out to the sound of live music and spending a great evening with friends? This Friday, Plancher des Vaches welcomes The Rodgers for a concert full of energy and emotion. A moment to share over a drink or a meal. Let yourself be carried away by the music and enjoy the evening.

