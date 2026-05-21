Concert Pop Concept Mack Grégor (extérieur dans la cour) Saint-André-le-Désert

Saint-André-le-Désert

Concert Pop

Concept Mack Grégor (extérieur dans la cour) 7 Route de Saint-Bonnet Saint-André-le-Désert Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-07-19

Concert multing pop

Restauration sur place locale, nombreux stands, ambiance conviviale et festive .

Concept Mack Grégor (extérieur dans la cour) 7 Route de Saint-Bonnet Saint-André-le-Désert 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert Pop

L’événement Concert Pop Saint-André-le-Désert a été mis à jour le 2026-05-21 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)