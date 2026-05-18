Saint-André-le-Désert

Scènes en Campagne

Oratoire Saint-Michel Saint-André-le-Désert Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 18:00:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Du 2 au 30 juin, le Département de Saône-et-Loire organise la 5e édition de Scènes en campagne.

L’occasion de profiter de spectacles de qualité, dans des lieux insolites… à deux pas de chez vous !

Pendant tout le mois de juin, profitez de spectacles de qualité dans des lieux insolites et patrimoniaux.

Cirque, spectacles de rue, musique, chant, théâtre, danse contemporaine et hip-hop rythmeront neuf soirées estivales, à proximité de sites patrimoniaux remarquables à (re)découvrir.

18h Visite découverte. 18h30 Concert de Tchakoum de l’Ecole de musique de la Haute Grosne groupe de percussions. 20h Guinguette Plantes par le Collectif La Belle Aventure cabaret musical. .

Oratoire Saint-Michel Saint-André-le-Désert 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 31 36 04 l.doudon@saoneetloire71.fr

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English : Scènes en Campagne

L’événement Scènes en Campagne Saint-André-le-Désert a été mis à jour le 2026-05-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)