Concert Pornic Jazz Band Pornic
Concert Pornic Jazz Band Pornic jeudi 9 juillet 2026.
Pornic
Concert Pornic Jazz Band
Place Macé Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-07-09 19:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Concert Pornic Jazz Band par le Big Band de l’école de musique
Au programme
Laissez-vous emporter par l’énergie communicative du Pornic Jazz Band ! Formé il y a une dizaine d’années au sein de l’école municipale de musique de Pornic, cet ensemble talentueux revisite avec brio un répertoire varié. Entre standards de jazz indémodables, rythmes Rock, groove Disco-Funk et sonorités latines entraînantes, le Big Band explore tous les styles pour vous offrir une soirée musicale riche et festive. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique live et de découvertes sonores ! .
Place Macé Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 47 64
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English :
Concert: Pornic Jazz Band by the Music School Big Band
L’événement Concert Pornic Jazz Band Pornic a été mis à jour le 2026-06-05 par I_OT Pornic
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