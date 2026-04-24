Concert Vieux port Pornic

Pornic

Concert

Vieux port Esplanade de la Ria Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 21:00:00

fin : 2026-08-03 21:00:00

Date(s) :

2026-08-03

La ville de Pornic organise un concert sur l’Esplanade de la Ria

Programme 2026 à venir .

Vieux port Esplanade de la Ria Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11

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English :

The town of Pornic organizes a concert on the Esplanade de la Ria

L’événement Concert Pornic a été mis à jour le 2026-04-22 par I_OT Pornic