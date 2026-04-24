Concert Vieux port Pornic
Concert Vieux port Pornic lundi 3 août 2026.
Pornic
Concert
Vieux port Esplanade de la Ria Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 21:00:00
fin : 2026-08-03 21:00:00
Date(s) :
2026-08-03
La ville de Pornic organise un concert sur l’Esplanade de la Ria
Programme 2026 à venir .
Vieux port Esplanade de la Ria Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11
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English :
The town of Pornic organizes a concert on the Esplanade de la Ria
L’événement Concert Pornic a été mis à jour le 2026-04-22 par I_OT Pornic
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