Concert Portes à flots & Prince Pirate La Cabane Blainville-sur-Mer
dimanche 16 août 2026 · La Cabane · Blainville-sur-Mer
Informations pratiques
Blainville-sur-Mer
Concert Portes à flots & Prince Pirate
La Cabane 5 Z.A. Conchylicole Blainville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 19:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Concert Portes à flots & Prince Pirate (art rock) à 19h30 au bar La Cabane sur la plage de Gonneville à Blainville-sur-Mer. .
La Cabane 5 Z.A. Conchylicole Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie
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English : Concert Portes à flots & Prince Pirate
L’événement Concert Portes à flots & Prince Pirate Blainville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-15 par Coutances Tourisme
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