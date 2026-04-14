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Le Scenek’ Live Music Duo Flash Black Village vacances VTF Le Sénéquet Blainville-sur-Mer

Le Scenek’ Live Music Duo Flash Black Village vacances VTF Le Sénéquet Blainville-sur-Mer

Le Scenek’ Live Music Duo Flash Black Village vacances VTF Le Sénéquet Blainville-sur-Mer mercredi 12 août 2026.

Lieu : Village vacances VTF Le Sénéquet

Adresse : 1 rue de la vieille digue

Ville : 50560 Blainville-sur-Mer

Département : Manche

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Blainville-sur-Mer

Le Scenek’ Live Music Duo Flash Black

Village vacances VTF Le Sénéquet 1 rue de la vieille digue Blainville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 21:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Le Scenek’ Live Music au VTF Le Sénéquet, rue de la Vieille Digue à Blainville-sur-Mer. Bar et restauration sur place (pizzas).

8 juillet — Bone Fire (rock)
15 juillet — Foennix (années 90)
22 juillet — Duda Vale (festif Brésil)
29 juillet — Jean-Richard Codja (musique du soleil)
5 août — Omar Perry (reggae Jamaïque)
12 août — Duo Flash Black (festif)
19 août — Camaleào (festif Brésil)
26 août — Rock en Brousse (rock)   .

Village vacances VTF Le Sénéquet 1 rue de la vieille digue Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 2 33 47 23 11 

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English : Le Scenek’ Live Music Duo Flash Black

L’événement Le Scenek’ Live Music Duo Flash Black Blainville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-14 par Coutances Tourisme

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