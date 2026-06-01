Concert pour les plantes, mais pas que…, Corcelles-les-Monts, Corcelles-les-Monts

Concert pour les plantes, mais pas que… Vendredi 5 juin, 19h00 Corcelles-les-Monts Côte-d’Or

Participation à la discrétion de chacun

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00

La musique favorise le bien-être des plantes. Et plus particulièrement la musique classique. Lors des Rendez-vous aux Jardins, des élèves du conservatoire de Dijon viendront jouer des airs dans ce sens. Plus tard, à la tombée de la Nuit, c’est l’observation du ciel qui sera à l’honneur. Rendez-vous à 19h pour le 1er concert, qui sera suivi à 21h d’un autre concert avec d’autres sonorités.

Corcelles-les-Monts 2 route de velars 21160 Corcelles-les-Monts 21160 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 30 67 24 https://www.cerclelaique.org/ Acquise en 1998, la micro ferme urbaine est le cœur d’un projet environnemental et citoyen innovant depuis 2015… Ce lieu d’accueil à Corcelles-les-Monts s’étend sur 2,5 ha de terrain et comprend 5 bâtiments :

– 2 bâtiments d’activités (4 salles sur 300 m²)

– 1 bâtiment principal (sanitaires et restauration)

– 1 chalet en bois

– et 1 bâtiment de 120m² prochainement rénové en éco-construction. Le jardin maraîcher occupe une surface d’environ 1,5 ha. En 2015, la nature revient au Cercle Laïque Dijonnais. Tout près de Dijon, à Corcelles-les-Monts, la base de loisirs du Cercle Laïque Dijonnais entame sa métamorphose… un projet ambitieux, original et innovant, alliant l’aménagement participatif du site selon les principes du développement durable et une offre d’activités nature pour tous les publics. En 2018, l’association se voit confier par la ville de Dijon la mission d’élaborer un projet d’animation de la vie locale pour le quartier du centre-ville de Dijon, à mettre en œuvre à partir de septembre 2019. Il y a des espaces de jardin mis à disposition de structures sociales. Les légumes produits sont mis en vente dans le cadre d’une vente solidaire et auprès des adhérents. Durant l’été, des mini camps sur le thème de la nature sont organisés. Des zones dédiées à la biodiversité permettent ainsi aux visiteurs de découvrir sa richesse. En voiture, parking sur le site.

La musique favorise le bien-être des plantes. Et plus particulièrement la musique classique. Lors des Rendez-vous aux Jardins, des élèves du conservatoire de Dijon viendront jouer des airs dans ce à…

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