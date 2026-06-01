Concert pour les plantes… Mais pas que !, Micro Ferme Urbaine du Cercle Laïque Dijonnais, Corcelles-les-Monts

Concert pour les plantes… Mais pas que ! Vendredi 5 juin, 19h00 Micro Ferme Urbaine du Cercle Laïque Dijonnais Côte-d’Or

Participation à la discrétion de chacun

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00

Le vendredi 5 juin, à partir de 19h, venez assister à un concert un peu particulier… Il est à la fois destiné aux plantes et aux humains !

En effet, il est prouvé que la musique a une influence positive sur le développement de nos amis végétaux !

Le programme de la soirée :

– A 19h, c’est aux talents du Conservatoire de Dijon d’ouvrir le bal.

– A 21h, Benzo Shelise Style vous fera découvrir le Hang Bru, un instrument de musique composé de deux coupelles métalliques.

– Enfin, à 22h, vous pourrez, en compagnie d’un connaisseur, observer et découvrir les étoiles. ✨

Le jour de l’évènement, le parking des Hautes Plates sera à votre disposition pour garer votre véhicule. Des navettes seront ainsi mises en places dès 18h30 pour vous emmener au concert, et pour repartir quand vous le souhaitez.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter à bienvenue@cerclelaique.org ou au 03 80 30 67 24 / 09 51 57 85 60.

Micro Ferme Urbaine du Cercle Laïque Dijonnais 2, route de Velars Corcelles-les-Monts Corcelles-les-Monts 21160 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « mailto:bienvenue@cerclelaique.org »}]

Le vendredi 5 juin, à partir de 19h, venez assister à un concert un peu particulier… Il est à la fois destiné aux plantes et aux humains !

© Cercle Laïque Dijonnais