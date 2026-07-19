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AGENDA · Saint-Gengoux-le-National

Concert pour violon et clavecin Place de l’église Saint-Gengoux-le-National

vendredi 24 juillet 2026 · Place de l'église · Saint-Gengoux-le-National

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Place de l'église
Adresse
Eglise
Ville
71460 Saint-Gengoux-le-National
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Gengoux-le-National

Concert pour violon et clavecin

Place de l’église Eglise Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Musique autour de Vivaldi et ses contemporains.
Vincent Bernhardt: claveciniste émérite,
Sue-Ying Koang: violoniste virtuose.
Contribution au chapeau à l’entrée.   .

Place de l’église Eglise Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 77 98 93  pierrechenet@orange.fr

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English : Concert pour violon et clavecin

L’événement Concert pour violon et clavecin Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-07-15 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II

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