Concert pour violon et clavecin Place de l’église Saint-Gengoux-le-National
vendredi 24 juillet 2026 · Place de l'église · Saint-Gengoux-le-National
Informations pratiques
Saint-Gengoux-le-National
Concert pour violon et clavecin
Place de l’église Eglise Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Musique autour de Vivaldi et ses contemporains.
Vincent Bernhardt: claveciniste émérite,
Sue-Ying Koang: violoniste virtuose.
Contribution au chapeau à l’entrée. .
Place de l’église Eglise Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 77 98 93 pierrechenet@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert pour violon et clavecin
L’événement Concert pour violon et clavecin Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-07-15 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
À voir aussi à Saint-Gengoux-le-National (Saône-et-Loire)
- Brocante vide-grenier de Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National 19 juillet 2026
- Elena Fedorovich Galerie d’Art l’Espérance Saint-Gengoux-le-National 20 juillet 2026
- Visite à 2 voix, autour de la bannière de la confrérie de Saint-Geng-de-Vigny Caveau de la confrérie Saint-Gengoux-le-National 23 juillet 2026
- Nora Monrroy Bollet Galerie d’Art l’Espérance Saint-Gengoux-le-National 27 juillet 2026
- La tournée pour s’éclater ! thème détente Théâtre des Tilleuls Saint-Gengoux-le-National 27 juillet 2026