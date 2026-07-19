Concert pour violon et clavecin Place de l’église Saint-Gengoux-le-National

Informations pratiques

Saint-Gengoux-le-National

Concert pour violon et clavecin

Place de l’église Eglise Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Musique autour de Vivaldi et ses contemporains.

Vincent Bernhardt: claveciniste émérite,

Sue-Ying Koang: violoniste virtuose.

Contribution au chapeau à l’entrée. .

Place de l’église Eglise Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 77 98 93 pierrechenet@orange.fr

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English : Concert pour violon et clavecin

L’événement Concert pour violon et clavecin Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-07-15 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II