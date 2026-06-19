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Visite à 2 voix, autour de la bannière de la confrérie de Saint-Geng-de-Vigny Caveau de la confrérie Saint-Gengoux-le-National

jeudi 23 juillet 2026 · Caveau de la confrérie · Saint-Gengoux-le-National

Visite à 2 voix, autour de la bannière de la confrérie de Saint-Geng-de-Vigny Caveau de la confrérie Saint-Gengoux-le-National

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Caveau de la confrérie
Adresse
31 Rue Césarée
Ville
71460 Saint-Gengoux-le-National
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Gengoux-le-National

Visite à 2 voix, autour de la bannière de la confrérie de Saint-Geng-de-Vigny

Caveau de la confrérie 31 Rue Césarée Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Visite à deux pour découvrir la bannière de la confrérie de Saint-Geng-de-Vigny, avec Pierre-Jean Coulon, président de la confrérie.
Cette bannière centenaire est toujours présente dans les cortèges de la Saint-Vincent. Que représente-t-elle aujourd’hui ?   .

Caveau de la confrérie 31 Rue Césarée Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 03 30 

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English : Visite à 2 voix, autour de la bannière de la confrérie de Saint-Geng-de-Vigny

L’événement Visite à 2 voix, autour de la bannière de la confrérie de Saint-Geng-de-Vigny Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-06-19 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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