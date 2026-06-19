Visite à 2 voix, autour de la bannière de la confrérie de Saint-Geng-de-Vigny Caveau de la confrérie Saint-Gengoux-le-National
jeudi 23 juillet 2026 · Caveau de la confrérie · Saint-Gengoux-le-National
Informations pratiques
Saint-Gengoux-le-National
Visite à 2 voix, autour de la bannière de la confrérie de Saint-Geng-de-Vigny
Caveau de la confrérie 31 Rue Césarée Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Visite à deux pour découvrir la bannière de la confrérie de Saint-Geng-de-Vigny, avec Pierre-Jean Coulon, président de la confrérie.
Cette bannière centenaire est toujours présente dans les cortèges de la Saint-Vincent. Que représente-t-elle aujourd’hui ? .
Caveau de la confrérie 31 Rue Césarée Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 03 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite à 2 voix, autour de la bannière de la confrérie de Saint-Geng-de-Vigny
L’événement Visite à 2 voix, autour de la bannière de la confrérie de Saint-Geng-de-Vigny Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-06-19 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
À voir aussi à Saint-Gengoux-le-National (Saône-et-Loire)
- Visite guidée Saint-Gengoux-le-National Devant l’Office de Tourisme Saint-Gengoux-le-National 1 juillet 2026
- Patricia Duerdoth Galerie d’Art l’Espérance Saint-Gengoux-le-National 6 juillet 2026
- Collecte de sang Rue des tanneries Saint-Gengoux-le-National 10 juillet 2026
- Exposition Peinture Hélène Carron Atelier-Galerie Hélène Carron Saint-Gengoux-le-National 10 juillet 2026
- Rencontres gourmandes Devant l’Office de Tourisme Saint-Gengoux-le-National 12 juillet 2026