Visite à 2 voix, autour de la bannière de la confrérie de Saint-Geng-de-Vigny Caveau de la confrérie Saint-Gengoux-le-National

Informations pratiques

Saint-Gengoux-le-National

Visite à 2 voix, autour de la bannière de la confrérie de Saint-Geng-de-Vigny

Caveau de la confrérie 31 Rue Césarée Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Visite à deux pour découvrir la bannière de la confrérie de Saint-Geng-de-Vigny, avec Pierre-Jean Coulon, président de la confrérie.

Cette bannière centenaire est toujours présente dans les cortèges de la Saint-Vincent. Que représente-t-elle aujourd’hui ? .

Caveau de la confrérie 31 Rue Césarée Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 03 30

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English : Visite à 2 voix, autour de la bannière de la confrérie de Saint-Geng-de-Vigny

L’événement Visite à 2 voix, autour de la bannière de la confrérie de Saint-Geng-de-Vigny Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-06-19 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)