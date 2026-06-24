Marché de Nuit Artisanal Place de l’Eglise Saint-Gengoux-le-National
vendredi 17 juillet 2026 · Place de l'Eglise · Saint-Gengoux-le-National
Informations pratiques
Saint-Gengoux-le-National
Marché de Nuit Artisanal
Place de l’Eglise Le bourg Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-14
Venez flâner dans les rues de la cité à la tombée de la nuit dans une ambiance familiale et festive. Vous pourrez rencontrer des artisans qui partagent leurs passions. Vous pourrez également vous restaurer sur place, boire un verre ou profiter des animations musicales. .
Place de l’Eglise Le bourg Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 68 59 63 marche-de-nuit@gmx.fr
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English : Marché de Nuit Artisanal
L’événement Marché de Nuit Artisanal Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-06-24 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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