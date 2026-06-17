Piégon

Concert Pousse Blues

Chapelle Notre Dame de Cadenet Piégon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 17:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Concert organisé par l’association Tam-Tams de Piégon.

Chef de chœur Eric Noyer.

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Chapelle Notre Dame de Cadenet Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 26 36 84

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English :

Concert organized by the Tam-Tams Association of Pigeon.

Choir director: Eric Noyer.

L’événement Concert Pousse Blues Piégon a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale