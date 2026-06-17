Concert Pousse Blues Piégon
Concert Pousse Blues Piégon dimanche 12 juillet 2026.
Piégon
Concert Pousse Blues
Chapelle Notre Dame de Cadenet Piégon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 17:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Concert organisé par l’association Tam-Tams de Piégon.
Chef de chœur Eric Noyer.
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Chapelle Notre Dame de Cadenet Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 26 36 84
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English :
Concert organized by the Tam-Tams Association of Pigeon.
Choir director: Eric Noyer.
L’événement Concert Pousse Blues Piégon a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale