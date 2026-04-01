Wihr-au-Val

Concert punk rock avec V.90

4 rue de Soultzbach Wihr-au-Val Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24 23:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Ambiance survoltée et retour garanti dans les années 90 avec V.90 ! Un concert festif et nostalgique à ne pas manquer pour tous les amateurs de punk rock

Le groupe V.90 est un groupe de punk rock originaire de Strasbourg, formé en 2015. Ils sont influencés par le punk rock californien et se distinguent par leur ambiance festive et nostalgique, en célébrant les années 90 avec des morceaux emblématiques de cette décennie. .

4 rue de Soultzbach Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 17 68 contact@biere-taal.alsace

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English :

A supercharged atmosphere and a guaranteed return to the 90s with V.90! A festive, nostalgic concert not to be missed by all punk rock fans!

L’événement Concert punk rock avec V.90 Wihr-au-Val a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme de la vallée de Munster