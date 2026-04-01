Soirée jeux Wihr-au-Val
Soirée jeux Wihr-au-Val jeudi 23 avril 2026.
Wihr-au-Val
Soirée jeux
4 rue de Soultzbach Wihr-au-Val Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-23 18:30:00
fin : 2026-04-23 21:30:00
Date(s) :
2026-04-23 2026-05-07 2026-06-25
Une soirée idéale entre amis ou en famille, placée sous le signe du partage et du plaisir !
Passez une soirée conviviale autour des jeux à la brasserie Taal ! Rejoignez Yannick pour découvrir ou redécouvrir une sélection de jeux de société dans une ambiance chaleureuse. Les amateurs d’aventure pourront également s’immerger dans une table de jeu de rôle pour vivre des histoires uniques et pleines de rebondissements.
Une soirée idéale entre amis ou en famille, placée sous le signe du partage et du plaisir ! .
4 rue de Soultzbach Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 17 68 contact@biere-taal.alsace
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An ideal evening of sharing and fun with friends and family!
L’événement Soirée jeux Wihr-au-Val a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme de la vallée de Munster
À voir aussi à Wihr-au-Val (Haut-Rhin)
- Concert punk rock avec V.90 Wihr-au-Val 24 avril 2026
- Balade à la découverte du cru Linsenberg Wihr-au-Val 15 mai 2026
- Marché aux puces Wihr-au-Val 5 juillet 2026