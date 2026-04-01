Wihr-au-Val

Soirée jeux

4 rue de Soultzbach Wihr-au-Val Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-23 18:30:00

fin : 2026-04-23 21:30:00

Date(s) :

2026-04-23 2026-05-07 2026-06-25

Une soirée idéale entre amis ou en famille, placée sous le signe du partage et du plaisir !

Passez une soirée conviviale autour des jeux à la brasserie Taal ! Rejoignez Yannick pour découvrir ou redécouvrir une sélection de jeux de société dans une ambiance chaleureuse. Les amateurs d’aventure pourront également s’immerger dans une table de jeu de rôle pour vivre des histoires uniques et pleines de rebondissements.

Une soirée idéale entre amis ou en famille, placée sous le signe du partage et du plaisir ! .

4 rue de Soultzbach Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 17 68 contact@biere-taal.alsace

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English :

An ideal evening of sharing and fun with friends and family!

L’événement Soirée jeux Wihr-au-Val a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme de la vallée de Munster