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Portes ouvertes au domaine Schoenheitz Wihr-au-Val

Portes ouvertes au domaine Schoenheitz Wihr-au-Val samedi 25 juillet 2026.

Adresse : 1 rue de Walbach

Ville : 68230 Wihr-au-Val

Département : Haut-Rhin

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Wihr-au-Val

Portes ouvertes au domaine Schoenheitz

1 rue de Walbach Wihr-au-Val Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Venez découvrir le vins, partager un moment de dégustation et profiter de l’ambiance estivale au domaine.
Cet été, nous vous ouvrons les portes du domaine pour un moment festif ! 

Venez découvrir le vins, partager un moment de dégustation et profiter de l’ambiance estivale au domaine.

Au programme dégustations, rencontres et plaisirs gourmands.    .

1 rue de Walbach Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 03 96  domaine@vins-schoenheitz.fr

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English :

Come and discover the wines, share a moment of tasting and enjoy the summer atmosphere at the estate.

L’événement Portes ouvertes au domaine Schoenheitz Wihr-au-Val a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de la vallée de Munster

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