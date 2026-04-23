Portes ouvertes au domaine Schoenheitz Wihr-au-Val
Portes ouvertes au domaine Schoenheitz Wihr-au-Val samedi 25 juillet 2026.
Wihr-au-Val
Portes ouvertes au domaine Schoenheitz
1 rue de Walbach Wihr-au-Val Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Venez découvrir le vins, partager un moment de dégustation et profiter de l’ambiance estivale au domaine.
Cet été, nous vous ouvrons les portes du domaine pour un moment festif !
Venez découvrir le vins, partager un moment de dégustation et profiter de l’ambiance estivale au domaine.
Au programme dégustations, rencontres et plaisirs gourmands. .
1 rue de Walbach Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 03 96 domaine@vins-schoenheitz.fr
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English :
Come and discover the wines, share a moment of tasting and enjoy the summer atmosphere at the estate.
L’événement Portes ouvertes au domaine Schoenheitz Wihr-au-Val a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de la vallée de Munster
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