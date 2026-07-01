Informations pratiques

Wihr-au-Val

Concert Les DERRIES

4 rue de Soultzbach Wihr-au-Val Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Profitez de la soirée autour d’un verre et vivez une expérience conviviale où musique et bonne humeur sont au rendez-vous.

Laissez-vous emporter par l’énergie des Derries lors d’un concert aux sonorités de rock irlandais ! Dans une ambiance chaleureuse et festive, le groupe vous fera voyager au rythme de mélodies entraînantes, parfaites pour partager un bon moment entre amis ou en famille. Profitez de la soirée autour d’un verre et vivez une expérience conviviale où musique et bonne humeur sont au rendez-vous. .

4 rue de Soultzbach Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 17 68 contact@biere-taal.alsace

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English :

Enjoy the evening with a drink and have a fun time in a friendly atmosphere filled with music and good cheer.

L’événement Concert Les DERRIES Wihr-au-Val a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme de la vallée de Munster