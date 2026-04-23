Wihr-au-Val

Vignoble en scène Crémant & art au Domaine Schoenheitz

1 rue de Walbach Wihr-au-Val Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17 10:30:00

fin : 2026-10-17 12:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Venez vivre une expérience pétillante et créative au Domaine Schoenheitz ! Entre dégustation de Crémant et atelier artistique avec Théotime Noël, repartez avec votre cuvée personnalisée créée par vos soins.

Créez votre étiquette de Crémant avec Théotime Noël L’art de transformer vos sensations en une œuvre unique !

Dégustez trois cuvées, découvrez l’univers des vins effervescents qui fêtent leurs 50 ans cette année et transformez vos ressentis en une œuvre inédite. Inspiré par les bulles, les couleurs ou les saveurs, Théotime vous guide pas à pas. Il partage ses secrets pour dessiner une illustration à votre image.

En bonus, vous repartirez avec votre cuvée de Crémant à votre image !

Théotime Noël est un illustrateur strasbourgeois qui maitrise aussi bien les crayons que la peinture ou le stylet sur ordinateur. Il joue avec les lumières pour donner des perspectives sur ses œuvres. Il a créé les nouvelles étiquettes du domaine et nous souhaitons partager son art à l’occasion des 50 ans de l’AOC Crémant d’Alsace. .

1 rue de Walbach Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 03 96 domaine@vins-schoenheitz.fr

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English :

Come and enjoy a sparkling, creative experience at Domaine Schoenheitz! Between a Crémant tasting and an art workshop with Théotime Noël, leave with your own personalized cuvée.

L’événement Vignoble en scène Crémant & art au Domaine Schoenheitz Wihr-au-Val a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme de la vallée de Munster