Ernolsheim-Bruche

Concert Punk/Rock Blunt Revelation

Ecluse 3 Ernolsheim-Bruche Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Venez à pied ou à vélo au concert de Blunt Revelation.

Une immersion punk rock, au format acoustique, pour garantir l’ambiance calme du lieu. Buvette bio locale et restauration sur place. Attention, évènement annulé en cas d’intempéries.

Venez à pied ou à vélo au concert de Blunt Revelation.

Une immersion punk rock, au format acoustique, pour garantir l’ambiance calme du lieu. Buvette bio locale et restauration sur place. Attention, évènement annulé en cas d’intempéries. .

Ecluse 3 Ernolsheim-Bruche 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 64 78 27 70 ravitodescyclos@gmail.com.

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English :

Come on foot or by bike to the Blunt Revelation concert.

An immersive punk rock concert, in acoustic format, to guarantee the calm atmosphere of the venue. Local organic refreshment bar and on-site catering. Caution, event cancelled in case of bad weather.

L’événement Concert Punk/Rock Blunt Revelation Ernolsheim-Bruche a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig